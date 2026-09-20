В Саратовской области на выборах голосуют жители, награжденные за профессионализм

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На избирательные участки в Саратовской области в Дни голосования приходят почетные жители региона, которые своим личным примером показывают молодежи, насколько важно оставить свой голос.Вместе с супругой на одном из участков в Базарно – Карабулакском районе сегодня проголосовал заслуженный учитель Российской Федерации Виктор Максимович Трошин.Их совместное участие в голосовании стало символом единства поколений и ответственного отношения к судьбе родного края.Пришла на выборы сегодня и ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Римма Алексеевна Бакеева.Более 30 лет Римма Алексеевна посвятила образованию: начинала свой путь в профессию в Суворовском училище, работала заведующей детским садом и учителем географии в школе.На избирательном участке № 1432 сегодня проголосовал Яков Артемьевич Угольников – почетный гражданин Советского района, краевед, хранитель местной истории и автор десятков публикаций о судьбах земляков. Для Якова Артемьевича участие в выборах - это часть той самой истории, которую он изучает всю свою жизнь.