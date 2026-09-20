20 сентября 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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18:00 | 20 сентября
«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город
17:46 | 20 сентября
В Саратовской области на выборах голосуют жители, награжденные за профессионализм
17:30 | 20 сентября
Молодежь голосует на выборах за комфортную городскую среду
17:00 | 20 сентября
Явка в Саратовской области по данным на 15:00 составила 60,27 %
15:57 | 20 сентября
«Пластунская тропа‑2026»: там, где рождается казачий дух
10:30 | 20 сентября
Артист, скульптор и художник рассказали, зачем пришли на избирательные участки
10:23 | 20 сентября
Вячеслав Максюта:«Давайте вместе строить страну, где ценят и поддерживают каждого»
21:54 | 19 сентября
Завершился второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы
19:51 | 19 сентября
Политолог оценил голосование в Саратове
15:00 | 19 сентября
В Саратовской области продолжается реализация инициативных проектов  
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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В Саратовской области на выборах голосуют жители, награжденные за профессионализм

Новости
В Саратовской области на выборах голосуют жители, награжденные за профессионализм

На избирательные участки в Саратовской области в Дни голосования приходят почетные жители региона, которые своим личным примером показывают молодежи, насколько важно оставить свой голос.

Вместе с супругой на одном из участков в Базарно – Карабулакском районе сегодня проголосовал заслуженный учитель Российской Федерации Виктор Максимович Трошин.
Их совместное участие в голосовании стало символом единства поколений и ответственного отношения к судьбе родного края.

Пришла на выборы сегодня и ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Римма Алексеевна Бакеева.
Более 30 лет Римма Алексеевна посвятила образованию: начинала свой путь в профессию в Суворовском училище, работала заведующей детским садом и учителем географии в школе.

На  избирательном участке № 1432 сегодня проголосовал Яков Артемьевич Угольников – почетный гражданин Советского района, краевед, хранитель местной истории и автор десятков публикаций о судьбах земляков. Для Якова Артемьевича участие в выборах - это часть той самой истории, которую он изучает всю свою жизнь.