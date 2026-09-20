«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

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Встречи с большими писателями, презентации краеведческих открытий, разговоры о хорроре исказках — и все это бесплатно. Рассказываем, чем фестиваль удивил в этом году.«Волжскую волну» в Саратове ждали, как праздник, — и она не подвела. Главной площадкой снова стала пешеходная улица Волжская. Организаторами фестиваля выступили Российский книжный союз и Министерство культуры Саратовской области.Проект реализовали в рамках «Читающей России. Книжные фестивали в российскихрегионах» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Масштаб впечатлил: за четыре дня на шести площадках прошло 109 мероприятий с участием 106 участников. Саратов на это время превратился в огромную литературную гостиную — с лекциями, дискуссиями, презентациями, мастер-классами, викторинамии поэтическими выступлениями.И самое важное: программа была построена так, что интересно оказалось всем — отшкольника до профессора-филолога.Одной из главных причин прийти на Волжскую стала возможность увидеть вживуютех, кого обычно знают только по обложкам книг. В программе выступили МайяКучерская, Леонид Юзефович, Анна Матвеева, Сергей Беляков, Елена Антипова, АннаБаснер, Евгения Овчинникова, Иван Родионов, Татьяна Дыбовская, ЕвгенийРудашевский, Юлия Купор, Андрей Никоноров и другие писатели, литературоведы иэксперты.С ними можно было поговорить о том, как сегодня рождаются книги, персонажи иистории. В программе прошли лекции о трендах современной русской литературы,литературном маркетинге и книжном многообразии, разговоры о будущем российскойпрозы и мастер-класс «Как написать сильный рассказ?» — для тех, кто давно мечтает особственном тексте, но не решается начать.Одной из самых интригующих тем фестиваля стала связь литературы с историей икультурой региона. Реальные места, реальные судьбы и то, как они становятся частью художественного текста, — об этом гости говорили на лекциях и презентациях, посвященных Саратовскому краю и его литературному наследию.Кульминацией этой линии стал паблик-ток с дерзким названием «Саратов, ты чтотворишь? Ты что вытворяешь?». Разговор шел о том, как краеведение из уделаэнтузиастов превратилось в современный культурный тренд — и почему сегодняизучать историю родного города стало модно и интересно.Здесь же представили сразу несколько книжных новинок, которых ждали: «Наличникии лики Новоузенского уезда», «Герои Земли Саратовской» и «История домаАлександровского». Отдельные лекции посвятили академику Шахматову иСаратовскому краю.«Волжская волна» — это не только серьезные разговоры о высокой литературе. Гостейждало настоящее путешествие по разным литературным вселенным: сказки народовРоссии, мистические легенды, локальная мифология, фантастика и хоррор.Эксперты объяснили, как старинные сказки превращаются в современные книги и каквообще создается убедительный фантастический мир. Так что если кто-то думал, чтокнижный фестиваль — это скучно, программа его переубедила.Организаторы позаботились и о тех, кто пришел на Волжскую с детьми. Для всейсемьи подготовили интерактивные форматы: литературные викторины, мастер-классы,творческие занятия, показы мультфильмов и поэтические концерты.А для тех, кто искал не только книги, но и новые знакомства, придумали букдейтинг —формат, где разговор начинается с любимой книги. Возможно, лучший способпознакомиться в Саратове этой осенью.«Волжская волна» — это четыре дня, когда улица Волжская превратились впространство для встреч с писателями, презентаций новинок и разговоров о том, зачеммы читаем. Вход был свободный, программа — на все возрасты и интересы.