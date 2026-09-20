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«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

Новости / Общество
С 17 по 20 сентября Саратов снова стал книжной столицей Поволжья. Двенадцатая
международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна» развернулась на улице
Волжской: четыре дня, шесть площадок, 109 мероприятий и 106 участников.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

Встречи с большими писателями, презентации краеведческих открытий, разговоры о хорроре и
сказках — и все это бесплатно. Рассказываем, чем фестиваль удивил в этом году.


Четыре дня, которые город ждал год

«Волжскую волну» в Саратове ждали, как праздник, — и она не подвела. Главной площадкой снова стала пешеходная улица Волжская. Организаторами фестиваля выступили Российский книжный союз и Министерство культуры Саратовской области.
Проект реализовали в рамках «Читающей России. Книжные фестивали в российских
регионах» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

Масштаб впечатлил: за четыре дня на шести площадках прошло 109 мероприятий с участием 106 участников. Саратов на это время превратился в огромную литературную гостиную — с лекциями, дискуссиями, презентациями, мастер-классами, викторинами
и поэтическими выступлениями.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

И самое важное: программа была построена так, что интересно оказалось всем — от
школьника до профессора-филолога.

Звездный состав: Кучерская, Юзефович, Матвеева

Одной из главных причин прийти на Волжскую стала возможность увидеть вживую
тех, кого обычно знают только по обложкам книг. В программе выступили Майя
Кучерская, Леонид Юзефович, Анна Матвеева, Сергей Беляков, Елена Антипова, Анна
Баснер, Евгения Овчинникова, Иван Родионов, Татьяна Дыбовская, Евгений
Рудашевский, Юлия Купор, Андрей Никоноров и другие писатели, литературоведы и
эксперты.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

С ними можно было поговорить о том, как сегодня рождаются книги, персонажи и
истории. В программе прошли лекции о трендах современной русской литературы,
литературном маркетинге и книжном многообразии, разговоры о будущем российской
прозы и мастер-класс «Как написать сильный рассказ?» — для тех, кто давно мечтает о
собственном тексте, но не решается начать.

«Саратов, ты что творил?»: краеведение вышло из тени

Одной из самых интригующих тем фестиваля стала связь литературы с историей и
культурой региона. Реальные места, реальные судьбы и то, как они становятся частью художественного текста, — об этом гости говорили на лекциях и презентациях, посвященных Саратовскому краю и его литературному наследию.
Кульминацией этой линии стал паблик-ток с дерзким названием «Саратов, ты что
творишь? Ты что вытворяешь?». Разговор шел о том, как краеведение из удела
энтузиастов превратилось в современный культурный тренд — и почему сегодня
изучать историю родного города стало модно и интересно.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

Здесь же представили сразу несколько книжных новинок, которых ждали: «Наличники
и лики Новоузенского уезда», «Герои Земли Саратовской» и «История дома
Александровского». Отдельные лекции посвятили академику Шахматову и
Саратовскому краю.


Фотографии: София Андрюшкевич
Сказки, мистика и хоррор: путешествие по литературным мирам

«Волжская волна» — это не только серьезные разговоры о высокой литературе. Гостей
ждало настоящее путешествие по разным литературным вселенным: сказки народов
России, мистические легенды, локальная мифология, фантастика и хоррор.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

Эксперты объяснили, как старинные сказки превращаются в современные книги и как
вообще создается убедительный фантастический мир. Так что если кто-то думал, что
книжный фестиваль — это скучно, программа его переубедила.

Для всей семьи: букдейтинг, мультфильмы и поэзия

Организаторы позаботились и о тех, кто пришел на Волжскую с детьми. Для всей
семьи подготовили интерактивные форматы: литературные викторины, мастер-классы,
творческие занятия, показы мультфильмов и поэтические концерты.

А для тех, кто искал не только книги, но и новые знакомства, придумали букдейтинг —
формат, где разговор начинается с любимой книги. Возможно, лучший способ
познакомиться в Саратове этой осенью.

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

«Саратов, ты что творишь?»: «Волжская волна» накрыла город

«Волжская волна» — это четыре дня, когда улица Волжская превратились в
пространство для встреч с писателями, презентаций новинок и разговоров о том, зачем
мы читаем. Вход был свободный, программа — на все возрасты и интересы.


Фотографии: София Андрюшкевич