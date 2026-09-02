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В Саратовской области подвели итоги конкурса музеев «Герои Отечества»

Новости
В Саратовской области подвели итоги конкурса музеев «Герои Отечества»

 
В Областном центре экологии, краеведения и туризма состоялся региональный конкурс на лучший музей, посвящённый увековечению памяти защитников Отечества. Конкурс проводится в Саратовской области с 2018 года в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества». В 2026 году в нём приняли участие 78 музейных экспозиций школ региона.
 
Победители и призёры конкурса определялись в двух категориях населенных пунктов с численностью населения:
 
«Свыше 50 тысяч человек»
1 место – музей имени Сергея Соболева инженерного лицея (руководитель Наталия Малышева)
2 место – музей «Энгельс – город героический» школы имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина Энгельсского района (руководитель Марина Сулеймандибирова);
3 место – музей боевой славы «Zаветам Vерны» школы № 28 города Балаково (руководитель Анастасия Мавлютова)
 
«Менее 50 тысяч человек»
1 место – музей истории села Генеральское школы имени Героя Советского Союза Раисы Ароновой (руководитель Марина Полях)
2 место – музей «История Родного села» школы села Лебедёвка Краснокутского района (руководитель Екатерина Фимина);
3 место – музей боевой славы школы посёлка Лопуховка Аткарского района имени Героя Советского Союза В.В. Платицына (руководитель Татьяна Лопухова)
 
Победители представят Саратовскую область в окружном этапе проекта «Герои Отечества» в номинации «Лучший музей, посвящённый увековечению памяти защитников Отечества».
 
Общественный проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
 