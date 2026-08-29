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Курсирование 8 пригородных поездов в Саратовской области возобновится с 1 сентября

Новости
С 1 сентября 2026 года в Саратовской области возобновляется курсирование востребованных пригородных поездов. Пассажиры вновь смогут воспользоваться ускоренными пригородными поездами, связывающими областной центр с международным аэропортом «Гагарин», а также поездами в черте города сообщением Примыкание – Трофимовский-1.

Восстановление данных маршрутов позволит улучшить транспортную доступность аэропортового комплекса и повысить комфорт передвижения жителей Саратова в черте города в часы пик.
Так, поезда в направлении станций Саратов-1 и Тарханы будут курсировать каждый день по следующему графику:
№ 6003 Саратов-1 – Тарханы, отправление в 09:12, прибытие в 10:14;
№ 6004 Тарханы – Саратов-1, отправление в 10:53, прибытие в 12:02;
№ 6005 Саратов-1 – Тарханы, отправление в 16:35, прибытие в 17:42;
№ 6006 Тарханы – Саратов-1, отправление в 20:29, прибытие в 21:40;
№ 6009 Саратов-1 – Тарханы, отправление в 19:39, прибытие в 20:41;
№ 6010 Тарханы – Саратов-1, отправление в 21:23, прибытие в 22:26.
Для удобства горожан городские электрички будут курсировать по рабочим дням, обеспечивая доставку пассажиров к местам работы и учебы:
№ 6209 Примыкание – Трофимовский-1, отправление в 06:58, прибытие в 07:46;
№ 6210 Трофимовский-1 – Примыкание, отправление в 17:26, прибытие в 18:19.
Просим пассажиров внимательно ознакомиться с расписанием при планировании поездок.

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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте пригородной компании АО «Саратовская ППК» в разделе «Расписание».