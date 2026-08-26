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В Саратове открывают Всероссийскую выставку «Культурный код»

Новости
В Саратове открывают Всероссийскую выставку «Культурный код»

 
5 сентября в 16.00 в рамках программы культурно-исторического форума «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА» состоится открытие Всероссийской выставки «Культурный код».
 
Этот культурно-просветительский проект представит работы студентов художественных факультетов творческих вузов, посвященные осмыслению культурного наследия страны через современное искусство.
 
Посетители увидят произведения, выполненные в различных направлениях искусства: живописи, графическом дизайне, фотографии, моде и цифровом искусстве. В своих работах авторы обращаются к национальным орнаментам и символам, традиционным духовно-нравственным ценностям, отечественному промышленному дизайну, современной кириллической типографике, театральному и киноплакату, а также исследуют влияние цифровой культуры и социальных сетей на развитие современного искусства.
 
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «ФОРТ». Партнёром выставки в Саратове станет Саратовский филиал РОСИЗО.
 
Саратов - город с уникальной художественной историей и одна из ключевых точек на культурной карте России. Именно здесь сформировалась знаменитая школа живописи, представители которой получили признание далеко за пределами страны. Художники саратовской школы стояли у истоков легендарных выставок и объединений «Голубая роза» и «Золотое руно», сформировавших особый визуальный язык эпохи и оказавших значительное влияние на развитие русского искусства начала XX века. Сегодня в Саратове по-прежнему живо художественное наследие прошлого, продолжающее вдохновлять новые поколения художников. Именно поэтому город был выбран для проведения выставки «Культурный код».
 
Регистрация на открытие: https://www.rosizo.ru/tickets/#/buy/event/3008/2026-09-05
 
Вход на выставку (г. Саратов, ул. Кутякова, д.3, Технопарк «Саратов Диджитал», помещение 303. С 12.00 до 20.00) бесплатный по предварительной регистрации https://rosizo.ru/tickets/#/buy/event/3012
 
Актуальная информация о выставке публикуется на официальном сайте https://cult-cod.ru
и в официальном сообществе во «ВКонтакте»: https://vk.com/culturnycod.
 