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Стратегия развития здравоохранения Саратовской области: решение кадрового вопроса до 2030 года

Новости / Здоровье
Продолжается работа по формированию стратегии развития медицины региона до 2030 года. Итоговый документ со всеми предложениями экспертов должен быть готов к концу текущего года.


Одним из базовых направлений предусмотрено комплексное решение вопроса кадровой обеспеченности больниц и поликлиник на территории всей области. Это ключевой фактор для повышения доступности и качества медицинской помощи жителям.

За последние годы уже реализован ряд важных мер. Увеличены объемы целевого набора в вузы: в 2025 году за счет бюджета было оплачено обучение более 900 студентов при заключении контракта с министерством здравоохранения. Более ста ординаторов второго года обучения интегрированы в практическую работу в качестве врачей-стажеров. Для молодых специалистов, приезжающих в районы, действуют меры поддержки: оплата жилья, единовременные выплаты, компенсация коммунальных расходов и доплаты за сельскую местность. Также организованы выездные приемы узких специалистов из крупных учреждений в районные больницы.

В рамках новой стратегии запланировано создание Регионального кадрового центра при министерстве здравоохранения области. Планируется ежегодно заполнять квоту по целевому обучению на сто процентов. Будет расширена практика выездных приемов и дистанционных консультаций в районах, где недостающие специалисты пока проходят подготовку. Особое внимание уделяется развитию института наставничества: каждого нового сотрудника будет индивидуально сопровождать опытный коллега. В текущем году для этого дополнительно обучат свыше 450 медицинских работников.

Образовательная программа также получит развитие. В медицинском университете откроют новые перспективные проекты и сформируют центры компетенций для повышения качества подготовки. В медколледжах внедряются договоры с обязательством трудоустройства после выпуска. Отдельно стоит задача по подготовке специалистов для работы с новейшими цифровыми системами, которые активно внедряются в медицину. Все эти шаги направлены на создание устойчивой системы обеспечения кадрами на долгосрочную перспективу.