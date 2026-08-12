Продолжается оснащение новых модульных объектов  

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В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения продолжается оснащение модульных объектов здравоохранения Фёдоровского района современным оборудованием и мебелью.Очередная поставка включает медицинскую мебель и оборудование, необходимые для организации качественной и комфортной работы медицинских подразделений. Для новых объектов поступили шкафы для хранения лекарственных препаратов, медицинские кровати с комплектом принадлежностей, медицинские ростомеры и медицинские ширмы.«Поступившее оснащение позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. Особое внимание уделяется не только оснащению диагностическим и лечебным оборудованием, но и формированию полноценной медицинской среды, соответствующей современным требованиям организации оказания медицинской помощи.В настоящее время все поставляемое оборудование и мебель проходят необходимые процедуры приемки и контроля качества. Работа по оснащению объектов ведется поэтапно в соответствии с утвержденным графиком», - рассказал главный врач больницы Евгений Ковалев.В Фёдоровском районе продолжается строительство сразу трех объектов здравоохранения: модульной женской консультации в поселке Мокроус, нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Еруслан и отделения врача общей (семейной) практики с дневным стационаром в селе Долина.Проект реализуется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».