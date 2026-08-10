В Саратовской области утверждены дополнительные меры поддержки для бойцов подразделения БАРС
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял решение о введении новых льгот для добровольцев из состава бригады быстрого реагирования и их семей. Соответствующее постановление уже подписано, что позволяет оперативно запустить механизм предоставления выплат и социальных гарантий.
Меры поддержки аналогичны тем, которые уже действуют для участников специальной военной операции и их близких родственников. Это решение было озвучено на встрече с представителями добровольческих формирований, где обсуждались актуальные вопросы обеспечения военнослужащих.
Задача – реализовать в кратчайшие сроки
Глава региона поставил перед всеми профильными ведомствами задачу реализовать инициативу на практике в максимально короткие сроки. Данный вопрос обозначен как приоритетный, требующий слаженной работы министерств и служб.
Такой подход демонстрирует единые стандарты заботы государства обо всех гражданах, выполняющих боевые задачи по защите интересов страны, независимо от формата их участия в специальных операциях.
Надежный тыл для защитников
Обеспечение достойных условий для семей военнослужащих – важный элемент социальной политики. Своевременное предоставление льгот помогает снизить уровень тревожности у родных и создать надежный тыл для тех, кто находится на передовой.
Регион продолжает системную работу по поддержке всех категорий защитников Отечества.
Меры поддержки аналогичны тем, которые уже действуют для участников специальной военной операции и их близких родственников. Это решение было озвучено на встрече с представителями добровольческих формирований, где обсуждались актуальные вопросы обеспечения военнослужащих.
Задача – реализовать в кратчайшие сроки
Глава региона поставил перед всеми профильными ведомствами задачу реализовать инициативу на практике в максимально короткие сроки. Данный вопрос обозначен как приоритетный, требующий слаженной работы министерств и служб.
Такой подход демонстрирует единые стандарты заботы государства обо всех гражданах, выполняющих боевые задачи по защите интересов страны, независимо от формата их участия в специальных операциях.
Надежный тыл для защитников
Обеспечение достойных условий для семей военнослужащих – важный элемент социальной политики. Своевременное предоставление льгот помогает снизить уровень тревожности у родных и создать надежный тыл для тех, кто находится на передовой.
Регион продолжает системную работу по поддержке всех категорий защитников Отечества.