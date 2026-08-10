В Саратовской области утверждены дополнительные меры поддержки для бойцов подразделения БАРС

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Меры поддержки аналогичны тем, которые уже действуют для участников специальной военной операции и их близких родственников. Это решение было озвучено на встрече с представителями добровольческих формирований, где обсуждались актуальные вопросы обеспечения военнослужащих.Глава региона поставил перед всеми профильными ведомствами задачу реализовать инициативу на практике в максимально короткие сроки. Данный вопрос обозначен как приоритетный, требующий слаженной работы министерств и служб.Такой подход демонстрирует единые стандарты заботы государства обо всех гражданах, выполняющих боевые задачи по защите интересов страны, независимо от формата их участия в специальных операциях.Обеспечение достойных условий для семей военнослужащих – важный элемент социальной политики. Своевременное предоставление льгот помогает снизить уровень тревожности у родных и создать надежный тыл для тех, кто находится на передовой.Регион продолжает системную работу по поддержке всех категорий защитников Отечества.