Учебные заведения Саратовской области приглашают к участию в конкурсе команд вузов

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Российское общество «Знание» совместно с Минобрнауки России открыло прием заявок на второй сезон конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Конкурс направлен на развитие просветительской деятельности в вузах, выявление лучших практик и поддержку команд, создающих условия для развития студентов. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».В первом сезоне конкурс собрал 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. По итогам конкурсных испытаний команда Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. победила в номинации «Медиа и творчество».К участию во втором сезоне приглашаются команды образовательных организаций высшего образования численностью от двух до пятнадцати человек. Вузы могут подать до трех заявок, но не более одной заявки в каждой номинации. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайтепроекта.Конкурс включает семь основных номинаций: «Патриотическое воспитание», «Творчество», «Добровольчество», «Спорт», «Туризм», «Молодые семьи» и «Профориентационная работа». Кроме того, учреждены четыре специальные номинации: «Самая молодежная команда мечты», «Просветительская деятельность», «Единство народов России» и «Преподаватели». Конкурс впервые отметит лучшие практики по укреплению единства народов России, а также вклад преподавателей в реализацию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах.Конкурс предусматривает пять категорий участия в зависимости от численности студентов вуза, что позволяет командам соревноваться в сопоставимых условиях.По итогам работы экспертного совета будет сформирован шорт-лист финалистов, которым предстоит презентовать практики перед жюри в Москве. Победителей конкурса объявят в декабре на торжественной церемонии награждения в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности Минобрнауки России.По информации Российского общества «Знание»