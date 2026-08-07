Саратовская область вошла в ТОП-5 России по цифровым навыкам для робота Макса

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На VII Всероссийском форуме «Цифровая эволюция», проходящем в Калуге, подвели итоги рейтинга регионов по использованию сервисов Госуслуг: наш регион занял 4-е место в стране по количеству созданных навыков для виртуального помощника Макса.Лучшие регионы России по данному показателю: Сахалинская, Тульская, Ростовская, Саратовская области, Пермский и Приморский края.В рейтинге учитывали 14 созданных регионом уникальных навыков, а на сегодняшний день их количество уже составляет 19. Теперь робот Макс помогает саратовцам быстро находить информацию по электронным услугам в следующих сферах:- Социальная поддержка и выплаты.- Семья, дети и опека.- Образование и культура.- Здравоохранение.Жителям Саратовской области найти нужную услугу или получить ответ на вопрос о некоторых региональных мерах поддержки стало проще. Робот Макс понимает локальные запросы и подсказывает точные шаги, адаптированные под специфику Саратовской области.Совсем скоро на портале Госуслуги также появится региональный раздел Саратовской области, где все региональные цифровые сервисы будут собраны в одном удобном окне.