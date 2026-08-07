15 августа 2026 СУББОТА
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Саратовская область вошла в ТОП-5 России по цифровым навыкам для робота Макса

Новости
Саратовская область вошла в ТОП-5 России по цифровым навыкам для робота Макса

 
На VII Всероссийском форуме «Цифровая эволюция», проходящем в Калуге, подвели итоги рейтинга регионов по использованию сервисов Госуслуг: наш регион занял 4-е место в стране по количеству созданных навыков для виртуального помощника Макса.
 
Лучшие регионы России по данному показателю: Сахалинская, Тульская, Ростовская, Саратовская области, Пермский и Приморский края.
 
В рейтинге учитывали 14 созданных регионом уникальных навыков, а на сегодняшний день их количество уже составляет 19. Теперь робот Макс помогает саратовцам быстро находить информацию по электронным услугам в следующих сферах:
- Социальная поддержка и выплаты.
- Семья, дети и опека.
- Образование и культура.
- Здравоохранение.
 
Жителям Саратовской области найти нужную услугу или получить ответ на вопрос о некоторых региональных мерах поддержки стало проще. Робот Макс понимает локальные запросы и подсказывает точные шаги, адаптированные под специфику Саратовской области.
 
Совсем скоро на портале Госуслуги также появится региональный раздел Саратовской области, где все региональные цифровые сервисы будут собраны в одном удобном окне.
 