Каменный дом начала XX века в центре Саратова доступен для реализации инвестиционного проекта

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В историческом центре Саратова расположен объект культурного наследия регионального значения — «Дом каменный двухэтажный на каменном жилом подвальном помещении». Здание входит в состав исторического «Ансамбля доходных домов», сформированного в конце XIX — начале XX века.Расположение в центральной части города и историческая ценность объекта создают потенциал для его восстановления и приспособления под современное использование — общественно-деловые, гостиничные, ресторанные, культурные или креативные проекты.