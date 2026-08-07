С 10 августа начнется выдача разрешений на охоту на самцов косули

просмотров: 630

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области с понедельника, 10 августа, начинает выдачу разрешений на добычу самцов сибирской косули в период гона. Сезон охоты на этих животных стартует в регионе 20 августа. Об этом сообщили в ведомстве.Распределение путевок будет осуществляться по итогам проведения случайной выборки (жеребьевки). «Охотники, чьи номера заявлений выпали во время жеребьевки, должны обратиться в комитет для получения разрешения на добычу в течение 20 рабочих дней — за 10 дней до открытия сезона и в течение 10 дней после его открытия», — уточнили в комитете.В ведомстве добавили, что если победители выборки не заберут документы в установленный срок, невостребованные разрешения перейдут в общий доступ. Получить их смогут все желающие, обратившись в комитет в порядке живой очереди начиная с 31 августа.Вся необходимая информация для охотников, в том числе образец заявления на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов, размещена на официальном сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области (ohotasaratov.ru) в разделе «Охотникам».