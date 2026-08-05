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Главы районов поздравили со 100-летним юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны

Новости
Главы районов поздравили со 100-летним юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны


5 августа 100-летний юбилей отмечают два ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Саратовской области, — Сизинцев Александр Филиппович и Шувалов Павел Степанович.

Александр Филиппович Сизинцев прошел боевой путь в рядах 254-го гвардейского полка им. А. Матросова на 2-м Прибалтийском фронте. Он участвовал в освобождении Риги, а завершил войну в Курляндии. В послевоенные годы нес службу по охране дальневосточных рубежей.

Мирную жизнь Александр Филиппович посвятил служению искусству. С отличием окончив Алма-Атинское художественное училище, он был направлен в Караганду для организации детской художественной школы. В 1965 году удостоен звания «Отличник Министерства культуры СССР». С 2003 года проживает в Саратове, ведет активную творческую деятельность, а его работы представлены в экспозиции Музея боевой славы на Соколовой горе. За мужество награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и Знаком гвардии.

Главы районов поздравили со 100-летним юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны

Со знаменательной датой ветерана поздравил глава Кировского района города Саратова Андрей Марусов.

Павел Степанович Шувалов служил заряжающим в зенитных войсках. Освобождал Белоруссию и Прибалтику, победу встретил в Восточной Пруссии. После войны два года служил в Баку, после чего вернулся в родное село Большая Дмитриевка Лысогорского района, а с 1963 года его жизнь неразрывно связана с городом Балашовом. Его подвиг отмечен орденом Отечественной войны II степени.

Теплые слова поздравлений Павлу Степановичу адресовал глава Балашовского района Олег Дубовенко.

Главы районов выразили фронтовикам глубокую признательность за ратный подвиг и мирный труд, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.