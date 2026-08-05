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Почти 11 тысяч жителей сельской местности доставили мобильные бригады на диспансеризацию

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Почти 11 тысяч жителей сельской местности доставили мобильные бригады на диспансеризацию

 
В Саратовской области продолжается доставка пожилых жителей сельской местности в медучреждения для профилактических осмотров и диспансеризации.
 
С начала этого года мобильные бригады, действующие при комплексных центрах социального обслуживания, доставили 10,8 тысячи жителей в возрасте 65+. 
 
По словам медиков, диспансеризация помимо медосмотров включает в себя другие дополнительные методы обследований и крайне важна для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний и определения факторов риска их развития.
 
 «Наши комплексные центры активно включены в процесс заботы о здоровье старшего поколения и поддержание активного долголетия. На это нацелены различные социальные технологии, а для жителей отдаленных сельских поселений важна комфортная доставка в медицинские учреждения, что позволяет следить за состоянием здоровья. Выезды бригад организуются по утвержденному графику приема в районных больницах с обязательным сопровождением специалистов центров», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.
 
Напомним, организованная доставка на специализированном транспорте в центрах соцобслуживания населения области проводится в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».
 