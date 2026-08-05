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В Ершовском районе строится крупный элеваторный комплекс с возможностью отгрузки зерна железнодорожным транспортом  

Новости
В Ершовском районе строится крупный элеваторный комплекс с возможностью отгрузки зерна железнодорожным транспортом  

С крупным инвестпроектом по строительству элеваторного хозяйства производственной мощностью 50 тыс. тонн единовременного хранения с зерноочистительным и сушильным комплексами и возможностью отгрузки зерна железнодорожным транспортом ознакомился в ходе посещения Ершовского муниципального района глава аграрного блока региона Василий Котов.
 
Реализация проекта, инициатором которого выступило ООО «Ниссан», началась в 2024 году. На текущий момент завершено строительство двух емкостей для хранения до пяти тысяч тонн зерна каждая, установлены автовесы, смонтированы зерноочистительное оборудование и сушилка. Построена погрузочная точка мощностью отгрузки 500 тонн зерна в сутки и накопитель зерна на 300 тонн, создано 10 новых рабочих мест.  Для погрузки зерна приобретен участок площадью 2 га с железнодорожной веткой на 8 вагонов.
 
В планах – реализация второго этапа, который будет ориентирован на переработку.  В ходе обсуждения проекта с руководством предприятия Василий Котов сообщил о существующей возможности предоставления земельного участка без аукциона в рамках инвестиционного  проекта. Этот вопрос находится в зоне внимания главы района Андрея Шубина, также присутствовавшего на встрече.
 
Кроме того, в рамках рабочей поездки глава аграрного ведомства посетил одно из ведущих сельхозпредприятий Саратовской области «МТС – Ершовская».
 
Образованное в 1929 году, в настоящее время сельхозпредприятие ведет свою основную деятельность на территории трех муниципальных районов – Дергачевского, Ершовского и Краснопартизанского.
 
Площадь земли, рассказал руководитель Александр Бесшапошников, составляет более 170 тысяч га. В хозяйстве подходит к завершению уборочная кампания. Намолочено 115 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29 ц/га. Остановившись  на обеспечении аграриев топливом, руководитель сельхозпредприятия подчеркнул, что в настоящее время  проблем с ГСМ нет.
 
Также в ходе посещения района Василий Котов поблагодарил сельхозтоваропроизводителей за доблестный и самоотверженный труд,  направленный на обеспечение продовольственной безопасности, вручил благодарственные письма министерства сельского хозяйства области и пожелал дальнейших успехов.
 