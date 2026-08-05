На саратовских предприятиях усилят защиту от атак беспилотников

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Резервисты отряда «БАРС» занимаются охраной промышленных объектов региона от атак беспилотников.«На сегодняшний день для решения новых оперативных задач увеличен количественный состав подразделения, ведется набор добровольцев. С ними заключаются контракты о пребывании в людском мобилизационном резерве. За нашими ребятами на время проведения сборов сохраняется основное место работы. Важно, резервисты несут службу на территории региона, не выезжая за его пределы», — подчеркнул командир отряда.Набором резервистов и формированием отряда занимает военный комиссариат Саратовской области. Обратиться туда можно по телефону: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.