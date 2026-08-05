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В СГУ стартовала Летняя школа молодых учителей

Новости
В СГУ стартовала Летняя школа молодых учителей

 
В Саратовском государственном университете начала работу Летняя школа молодых учителей «Образовательные технологии в современной школе». Традиционный интенсив объединил педагогов Саратова. В течение трёх дней участники посетят семинары и практические занятия, смогут обменяться опытом и установить профессиональные контакты.
 
Летняя школа проходит при поддержке программы «Приоритет–2030» в рамках стратегической цели «Технологические кадры». Партнёром проекта выступает городской комитет по образованию. Школу открыла её руководитель, советник при ректорате Елена Елина. С приветствием к участникам обратился ректор Саратовского государственного университета Алексей Чумаченко. Он подчеркнул значимость работы университета с молодыми педагогами и отметил, что такие встречи помогают поддерживать связь выпускников с вузом.
 
В программе школы – лекции о профессиональном имидже педагога, использовании современных образовательных инструментов и возможностях применения искусственного интеллекта в обучении. Участники также подготовят групповые проекты. По итогам интенсива педагоги получат удостоверения о повышении квалификации.
 