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Физиотерапевтический ультразвуковой аппарат расширил возможности оказания медицинской помощи

Новости
Физиотерапевтический ультразвуковой аппарат расширил возможности оказания медицинской помощи

 
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения физиотерапевтический кабинет поликлиники Новоузенской районной больницы оснастили современным оборудованием.
 
Физиотерапевтический ультразвуковой аппарат применяется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний.
 
«Лечебный эффект достигается путём воздействия на патологический очаг комплекса факторов, включающих: низкочастотный ультразвук, генерируемое ультразвуком тепло, фотохромное излучение и доставку лекарственных веществ. В результате происходит санация и детоксикация, обеззараживание очага инфекции, активация местного и общего иммунитета, а также улучшается питание и трофика тканей», - рассказала главный врач Елена Акатова.
 
Ультразвуковой аппарат применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных покровов, сосудов, а также при болевых синдромах различного происхождения и значительно расширил возможности оказания необходимой медицинской помощи пациентам.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 