5 августа 2026 СРЕДА
Новости
10:30 | 05 августа
В СГУ стартовала Летняя школа молодых учителей
09:48 | 05 августа
Физиотерапевтический ультразвуковой аппарат расширил возможности оказания медицинской помощи
08:50 | 05 августа
Вячеслав Володин: реконструкция спортивных объектов артиллерийского училища завершится 31 августа
19:30 | 04 августа
Участники специальной военной операции проходят реабилитацию в дополнительных центрах
19:00 | 04 августа
За продажу энергетиков детям и подросткам - штрафы на 90 тысяч рублей
18:39 | 04 августа
Ветеранов СВО познакомили с механизмами работы Платформы обратной связи  
13:30 | 04 августа
Молодоженов приглашают выбрать красивые даты сентября
12:30 | 04 августа
Темой летней школы молодых учителей СГУ станут современные образовательные технологии
11:00 | 04 августа
Энгельсский музей краеведения  станет местом  притяжения
09:54 | 04 августа
В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Вячеслав Володин: реконструкция спортивных объектов артиллерийского училища завершится 31 августа

Новости
Председатель Государственной Думы посетил Саратовское высшее артиллерийское командное училище и проинспектировал ход работ на ключевых объектах инфраструктуры. Крытый бассейн и открытый всепогодный стадион должны быть сданы до конца августа, чтобы курсанты приступили к полноценным тренировкам уже в новом учебном году.



Сейчас реконструкция крытого бассейна и строительство открытого всепогодного стадиона вышли на завершающий этап. Подрядчики заверили, что спортивный комплекс будет отвечать международным требованиям и стандартам.

Что уже сделано

Ранее при поддержке Вячеслава Володина были закончены работы по восстановлению крытого физкультурно-оздоровительного комплекса. В нём обустроены два больших спортивных зала, зал для борьбы и тренажёрный зал. На территории училища заасфальтированы площадки для занятий спортом, установлены современные уличные тренажёры и необходимое оборудование. Комплексный подход позволяет создать полноценную базу для физического развития будущих офицеров.

Позиция спикера

«Наша с вами задача – создать условия такие, чтобы саратовские военные училища были обеспечены всем необходимым, чтобы были и стадионы, и бассейны, и крытые спортивные сооружения», – отметил Председатель Государственной Думы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что все работы ведутся для повышения качества подготовки курсантов высшего военного артиллерийского училища. Инвестиции в инфраструктуру военных вузов – важная часть укрепления обороноспособности страны и поддержки престижа военной службы.