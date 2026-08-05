Вячеслав Володин: реконструкция спортивных объектов артиллерийского училища завершится 31 августа
Председатель Государственной Думы посетил Саратовское высшее артиллерийское командное училище и проинспектировал ход работ на ключевых объектах инфраструктуры. Крытый бассейн и открытый всепогодный стадион должны быть сданы до конца августа, чтобы курсанты приступили к полноценным тренировкам уже в новом учебном году.
Сейчас реконструкция крытого бассейна и строительство открытого всепогодного стадиона вышли на завершающий этап. Подрядчики заверили, что спортивный комплекс будет отвечать международным требованиям и стандартам.
Что уже сделано
Ранее при поддержке Вячеслава Володина были закончены работы по восстановлению крытого физкультурно-оздоровительного комплекса. В нём обустроены два больших спортивных зала, зал для борьбы и тренажёрный зал. На территории училища заасфальтированы площадки для занятий спортом, установлены современные уличные тренажёры и необходимое оборудование. Комплексный подход позволяет создать полноценную базу для физического развития будущих офицеров.
Позиция спикера
«Наша с вами задача – создать условия такие, чтобы саратовские военные училища были обеспечены всем необходимым, чтобы были и стадионы, и бассейны, и крытые спортивные сооружения», – отметил Председатель Государственной Думы.
Вячеслав Володин подчеркнул, что все работы ведутся для повышения качества подготовки курсантов высшего военного артиллерийского училища. Инвестиции в инфраструктуру военных вузов – важная часть укрепления обороноспособности страны и поддержки престижа военной службы.
Сейчас реконструкция крытого бассейна и строительство открытого всепогодного стадиона вышли на завершающий этап. Подрядчики заверили, что спортивный комплекс будет отвечать международным требованиям и стандартам.
Что уже сделано
Ранее при поддержке Вячеслава Володина были закончены работы по восстановлению крытого физкультурно-оздоровительного комплекса. В нём обустроены два больших спортивных зала, зал для борьбы и тренажёрный зал. На территории училища заасфальтированы площадки для занятий спортом, установлены современные уличные тренажёры и необходимое оборудование. Комплексный подход позволяет создать полноценную базу для физического развития будущих офицеров.
Позиция спикера
«Наша с вами задача – создать условия такие, чтобы саратовские военные училища были обеспечены всем необходимым, чтобы были и стадионы, и бассейны, и крытые спортивные сооружения», – отметил Председатель Государственной Думы.
Вячеслав Володин подчеркнул, что все работы ведутся для повышения качества подготовки курсантов высшего военного артиллерийского училища. Инвестиции в инфраструктуру военных вузов – важная часть укрепления обороноспособности страны и поддержки престижа военной службы.