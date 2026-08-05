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Участники специальной военной операции проходят реабилитацию в дополнительных центрах

Новости / Здоровье
Участники специальной военной операции проходят реабилитацию в дополнительных центрах

 
В Саратовской области по поручению губернатора Романа Бусаргина расширены возможности для реабилитации участников специальной военной операции. На базе социально-оздоровительных центров «Ударник», «Пещера Монаха», «Волжские зори» и «Пугачевский» работают дополнительные центры реабилитации.
 
В рамках программы доступны медицинские процедуры, психологическая поддержка, досуг и общение.
 
Ветеран специальной военной операции Евгений Кондаков в настоящее время проходит реабилитацию в центре «Волжские зори». Он воевал в десантно-штурмовых войсках. Награжден медалями «За ратную доблесть», «За участие в СВО», «За отвагу». Во время выполнения боевого задания получил тяжелые ранения и был комиссован.
 
«Проходил лечение в госпиталях. После возвращения домой для меня, конечно, была очень важна поддержка близких. Сейчас адаптируюсь к мирной жизни, к новым условиям. Здесь, в центре, действительно помогают не только восстановить здоровье, но и психологически, это очень важно для всех ребят», – подчеркнул Евгений.
 
Подробную информацию о прохождении реабилитации можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 или по телефонам учреждений:
 
социально-оздоровительный центр «Пещера Монаха» (Хвалынский район, пос. Черемшаны-1, телефон: 8(8452) 24-22-00),
 
социально-оздоровительный центр «Пугачевский» (адрес: Пугачевский район, пос. Заречный, ул. Заречная, д. 1, стр. 11, телефон: 8(84574) 3-17-00),
 
социально-оздоровительный центр «Ударник» (Энгельсский район, с. Шумейка, зд. 1, телефон: 8(8453) 77-40-46),
 
социально-оздоровительный центр «Волжские зори» (г. Вольск, ул. Маяковского, д. 1, телефон: 8(84593) 7-80-45).
 