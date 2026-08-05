5 августа 2026 СРЕДА
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За продажу энергетиков детям и подросткам - штрафы на 90 тысяч рублей

Новости
В текущем году министерством экономического развития области проведены проверки соблюдения правил продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков на территории региона.

 
 
В результате выявлены нарушения продажи таких напитков несовершеннолетним. В связи с несоблюдением законодательства виновные лица привлечены к ответственности по статье 14.16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 90 тыс. рублей.
 
Напомним, что соответствующий запрет введен с 1 марта 2025 года на всей территории Российской Федерации.
 
Работа по выявлению нарушений продолжается. Все обращения граждан отрабатываются в оперативном режиме, в том числе поступающие через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».
 