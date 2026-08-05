За продажу энергетиков детям и подросткам - штрафы на 90 тысяч рублей
В текущем году министерством экономического развития области проведены проверки соблюдения правил продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков на территории региона.
В результате выявлены нарушения продажи таких напитков несовершеннолетним. В связи с несоблюдением законодательства виновные лица привлечены к ответственности по статье 14.16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 90 тыс. рублей.
Напомним, что соответствующий запрет введен с 1 марта 2025 года на всей территории Российской Федерации.
Работа по выявлению нарушений продолжается. Все обращения граждан отрабатываются в оперативном режиме, в том числе поступающие через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».
В результате выявлены нарушения продажи таких напитков несовершеннолетним. В связи с несоблюдением законодательства виновные лица привлечены к ответственности по статье 14.16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 90 тыс. рублей.
Напомним, что соответствующий запрет введен с 1 марта 2025 года на всей территории Российской Федерации.
Работа по выявлению нарушений продолжается. Все обращения граждан отрабатываются в оперативном режиме, в том числе поступающие через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент».