Молодоженов приглашают выбрать красивые даты сентября

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Сентябрь 2026 года обещает стать по-особенному притягательным для влюблённых: комфортная погода и удивительно красивые даты создают идеальные условия для самого важного дня.Приглашаем молодожёнов заключить брак в самые эффектные даты сентября. Безупречно подходят для свадьбы 09.09.2026, 19.09.2026, 26.09.2026 и 29.09.2026. Эти цифры эстетично смотрятся на свадебных приглашениях, легко запоминаются, и несут в себе особый символизм. Повторяющиеся цифры часто воспринимаются как «счастливые»: они вызывают ощущение порядка, баланса и даже некой магии момента. Для многих пар выбор такой даты — это способ добавить событию дополнительный смысл и уверенность в том, что удача будет сопровождать их семейную жизнь.Планируйте свой праздник заранее: из‑за высокого спроса на «красивые» даты подать заявления в ЗАГС нужно заблаговременно.Напоминаем, что подача заявления на регистрацию брака возможна не ранее, чем за 12 месяцев, и не позднее, чем за 1 месяц до желаемой даты. В связи с повышенным спросом на популярные даты рекомендуем позаботиться о выборе дня заранее. Подать заявление можно через портал Госуслуг, а также лично в отделах ЗАГС области.