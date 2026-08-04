Темой летней школы молодых учителей СГУ станут современные образовательные технологии

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С 4 по 6 августа в Саратовском университете состоится летняя школа для молодых учителей «Образовательные технологии в современной школе». Участниками традиционного августовского интенсива станут около 80 молодых педагогов Саратова.Программа школы включает лекции, мастер-классы и практические занятия. Ключевыми темами станут использование современных образовательных инструментов, формирование профессионального имиджа педагога и реализация исследовательских проектов в школе. В первый день участники обсудят вопросы профессионального имиджа преподавателя и психологические вызовы, с которыми сталкиваются молодые специалисты. Во второй день речь пойдёт о современных образовательных инструментах, помогающих в подготовке и проведении занятий. Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам развития образования в условиях внедрения технологий искусственного интеллекта.Практические занятия и семинары помогут молодым педагогам познакомиться друг с другом, обменяться опытом и профессиональными практиками. В завершение интенсива участники представят групповые проекты на защите перед жюри. По итогам обучения им будут вручены удостоверения о повышении квалификации. На протяжении трёх дней лекторами и экспертами школы выступят преподаватели Саратовского университета.Летняя школа для молодых учителей «Образовательные технологии в современной школе» проводится при поддержке программы «Приоритет-2030» в рамках стратегической цели «Технологические кадры».