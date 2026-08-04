Энгельсский музей краеведения  станет местом  притяжения

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В Энгельсе завершается капитальный ремонт краеведческого музея, которой идет благодаря нацпроекту «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Работы, которые планируется завершить в августе, изменяют место, где можно узнать историю города, встретиться с друзьями и провести время с интересом.В июле закончили отделку фойе и выставочных залов второго этажа — теперь первые впечатления от музея будут более атмосферными и фотогеничными.Отреставрировали историческую лестницу, привели в порядок паркет и потолки. Эти работы не только сохраняют исторический облик здания, но делают его удобнее.Смонтировано современное освещение и система отопления — экспозиции можно будет осматривать и зимой, и вечером, а фото будут выглядеть лучше.После окончания ремонта музейные залы будут вводить в эксплуатацию поэтапно.- Новое пространство — новые возможности: выставки, лекции, квесты, медиа-проекты и фото‑локации для контента.Музей превращается в площадку для общения и самовыражения, где можно проводить волонтерские проекты или работать над своими культурными инициативами. Сохранённый исторический стиль плюс современные технологии делают музей интересным и востребованным, - отметила директор музея Татьяна Рукавишникова.Напомним, ремонт музей продолжался два года. В 2025 году из федерального бюджета выделили более 25,5 млн руб. на ремонт фасада и кровли. Из местного бюджета были добавлены средства на подсветку, входную группу и замену окон. Позже на реконструкцию направили ещё 26 млн руб., что позволило расширить объём работ.Музей готовит предложения по обустройству пространств — это значит, что будут дополнительные зоны для временных выставок и мероприятий.