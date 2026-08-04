4 августа 2026 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 04 августа
Молодоженов приглашают выбрать красивые даты сентября
12:30 | 04 августа
Темой летней школы молодых учителей СГУ станут современные образовательные технологии
11:00 | 04 августа
Энгельсский музей краеведения  станет местом  притяжения
09:54 | 04 августа
В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных
19:21 | 03 августа
Поезд здоровья» продолжает свою работу!
18:00 | 03 августа
Окружной этап «Гвардеец-2026» стартовал для саратовских юнармейцев
16:55 | 03 августа
Более 17 тыс. исследований провели в текущем году в Ртищевской поликлинике на цифровом флюорографе
15:30 | 03 августа
В Саратовской области будет создан новый кадровый центр
13:47 | 03 августа
В Саратове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали семь объектов улично-дорожной сети
12:30 | 03 августа
Флюорография – эффективный диагностический метод для выявления различных патологий органов грудной клетки
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Энгельсский музей краеведения  станет местом  притяжения

Новости / Культура
Энгельсский музей краеведения  станет местом  притяжения

 
В Энгельсе завершается  капитальный ремонт краеведческого музея, которой идет благодаря нацпроекту «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
Работы, которые планируется завершить в августе, изменяют место, где можно узнать историю города, встретиться с друзьями и провести время с интересом.
 
В июле закончили отделку фойе и выставочных залов второго этажа — теперь первые впечатления от музея будут более атмосферными и фотогеничными.
 
Отреставрировали историческую  лестницу, привели  в порядок паркет и потолки. Эти работы не только сохраняют исторический облик здания, но делают его удобнее.
 
Смонтировано  современное освещение и система отопления — экспозиции можно будет осматривать и зимой, и вечером, а фото будут выглядеть лучше.
 
После окончания ремонта музейные  залы будут вводить в эксплуатацию поэтапно.
 
- Новое пространство — новые возможности: выставки, лекции, квесты, медиа-проекты и фото‑локации для контента.
Музей превращается в площадку для общения и самовыражения, где можно проводить волонтерские проекты или работать над своими культурными инициативами. Сохранённый исторический стиль плюс современные технологии делают музей  интересным и востребованным, - отметила директор музея Татьяна Рукавишникова.
 
Напомним, ремонт музей продолжался два года. В 2025 году из федерального бюджета выделили более 25,5 млн руб. на ремонт фасада и кровли. Из местного бюджета были добавлены  средства на подсветку, входную группу и замену окон. Позже на реконструкцию направили ещё 26 млн руб., что позволило расширить объём работ.
 
Музей готовит предложения по обустройству пространств — это значит, что будут дополнительные зоны для временных выставок и мероприятий. 
 