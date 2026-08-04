4 августа 2026 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 04 августа
Молодоженов приглашают выбрать красивые даты сентября
12:30 | 04 августа
Темой летней школы молодых учителей СГУ станут современные образовательные технологии
11:00 | 04 августа
Энгельсский музей краеведения  станет местом  притяжения
09:54 | 04 августа
В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных
19:21 | 03 августа
Поезд здоровья» продолжает свою работу!
18:00 | 03 августа
Окружной этап «Гвардеец-2026» стартовал для саратовских юнармейцев
16:55 | 03 августа
Более 17 тыс. исследований провели в текущем году в Ртищевской поликлинике на цифровом флюорографе
15:30 | 03 августа
В Саратовской области будет создан новый кадровый центр
13:47 | 03 августа
В Саратове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали семь объектов улично-дорожной сети
12:30 | 03 августа
Флюорография – эффективный диагностический метод для выявления различных патологий органов грудной клетки
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных

Новости
В Саратовской области установлены лимиты и квоты добычи копытных животных (лось, олень благородный, олень пятнистый, косуля сибирская) и барсука.

 
Соответствующее постановление губернатора сегодня вступило в силу. Как следует из документа, в регионе в период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года в целом можно будет добыть 752 лося, 244 благородного оленя, 845 пятнистых оленя, 3 868 косуль и 339 барсуков.
 
«На протяжении последних нескольких лет поставленная Романом Викторовичем Бусаргиным задача по увеличению численности животных в регионе успешно выполняется. Рост в зависимости от вида животного составляет за последние 3 года — от 10 до почти 50%. Соответственно общие объемы допустимой добычи (лимиты) копытных животных в Саратовской области также растут», - прокомментировал министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.
 
Руководитель ведомства уточнил также, что увеличению численности животных способствовал комплекс мер по охране, воспроизводству и обеспечению соблюдения законодательства всеми пользователями объектов животного мира.
 
«Немалую роль в этом вопросе играют биотехнические мероприятия, которые проводятся как в общедоступных, так и закрепленных охотничьих угодьях. В этом году комитет выдал на общедоступные угодья около 300 заданий на выполнение таких мероприятий. Для сравнения, в прошлом году мы заключили лишь 114. Несмотря на жесткие требования, биотехнические мероприятия популярны среди охотников. Это взаимовыгодная форма сотрудничества государства с гражданами в сфере сохранения охотресурсов. Выполнившие задания охотники имеют преимущественное право на получение разрешений на добычу копытных животных, они видят, что эти мероприятия позволяют сохранить и увеличить численность животных», - отметил министр.
 

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области