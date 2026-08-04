В Саратовской области выросли квоты на добычу копытных животных

просмотров: 134

Соответствующее постановление губернатора сегодня вступило в силу. Как следует из документа, в регионе в период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года в целом можно будет добыть 752 лося, 244 благородного оленя, 845 пятнистых оленя, 3 868 косуль и 339 барсуков.«На протяжении последних нескольких лет поставленная Романом Викторовичем Бусаргиным задача по увеличению численности животных в регионе успешно выполняется. Рост в зависимости от вида животного составляет за последние 3 года — от 10 до почти 50%. Соответственно общие объемы допустимой добычи (лимиты) копытных животных в Саратовской области также растут», - прокомментировал министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.Руководитель ведомства уточнил также, что увеличению численности животных способствовал комплекс мер по охране, воспроизводству и обеспечению соблюдения законодательства всеми пользователями объектов животного мира.«Немалую роль в этом вопросе играют биотехнические мероприятия, которые проводятся как в общедоступных, так и закрепленных охотничьих угодьях. В этом году комитет выдал на общедоступные угодья около 300 заданий на выполнение таких мероприятий. Для сравнения, в прошлом году мы заключили лишь 114. Несмотря на жесткие требования, биотехнические мероприятия популярны среди охотников. Это взаимовыгодная форма сотрудничества государства с гражданами в сфере сохранения охотресурсов. Выполнившие задания охотники имеют преимущественное право на получение разрешений на добычу копытных животных, они видят, что эти мероприятия позволяют сохранить и увеличить численность животных», - отметил министр.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области