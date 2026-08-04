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Поезд здоровья» продолжает свою работу!

Новости / Здоровье
Поезд здоровья» продолжает свою работу!

Терапевты и узкие специалисты Поезда ждут всех желающих проверить свое здоровье в августе по следующим адресам.

4 августа – Ртищевский район, п. Темп, ул. Никулина, д. 2/1(ФАП)
с 09.00 до 16.00;

7 августа – Петровский район, г. Петровск, ул. Льва Толстого, д. 37 (территория Городского парка)
с 10.00 до 15.00;

12 августа – Дергачевский район, р. п. Дергачи, территория райбольницы,
(поликлиника) с 09.00 до 14.00;

12 августа - Ровенский район, р. п. Ровное, ул. Советская, д. 28 (Центральная площадь) с 09.00 до 14.00;

18 августа – Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 52 (поликлиника) с 09.00 до 14.00;

19 августа – Романовский район, п. Красноармейский, ул. Радость, д. 57а (ФАП)
с 8.30 до 14.00;

19 августа – Татищевский район, с. Октябрьский Городок, ул. Уханова, д. 23 )врачебная амбулатория) с 10.00 до 13.00;

20 августа – Балтайский район, с. Балтай, ул. Колхозная, д. 1В (поликлиника) 10.00 до 15.00;

«В 2026 году мобильные бригады «Поездов здоровья» уже совершили 30 выездов в различные муниципальные районы области. В профилактических акциях приняли участие более 3,4 тыс. жителей, у 1,4 тыс. чел. выявлены отклонения в состоянии здоровья, направлены на госпитализацию 116 пациентов, на дополнительное обследование – более 900 человек. Работа мобильных бригад будет продолжена и в сентябре 2026 года», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.