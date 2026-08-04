Флюорография – эффективный диагностический метод для выявления различных патологий органов грудной клетки

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В поликлинике Ртищевской районной больницы за семь месяцев 2026 года проведено более 17 тыс. исследований на цифровом флюорографическом аппарате. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Метод флюорографии грудной клетки актуален при проведении плановых обследований и массовой диспансеризации, когда необходимо оценить возможный риск развития туберкулеза и онкологического заболевания у пациентов. Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании при минимальной нагрузке», - рассказала и.о.главного врача Ртищевской районной больницы Екатерина Сафонова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».