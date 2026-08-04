4 августа 2026 ВТОРНИК
Новости
19:21 | 03 августа
Поезд здоровья» продолжает свою работу!
18:00 | 03 августа
Окружной этап «Гвардеец-2026» стартовал для саратовских юнармейцев
16:55 | 03 августа
Более 17 тыс. исследований провели в текущем году в Ртищевской поликлинике на цифровом флюорографе
15:30 | 03 августа
В Саратовской области будет создан новый кадровый центр
13:47 | 03 августа
В Саратове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали семь объектов улично-дорожной сети
12:30 | 03 августа
Флюорография – эффективный диагностический метод для выявления различных патологий органов грудной клетки
11:30 | 03 августа
В Саратове отметили День Воздушно-десантных войск России
10:27 | 03 августа
«Поехали!» — 65 лет спустя: на месте приземления Гагарина стартовала новая семейная история
13:00 | 01 августа
Саратовские гребцы завоевали 6 медалей первенства России и всероссийских соревнований
12:00 | 01 августа
Дом крестьянина в историческом поселении стал реестровым объектом культурного наследия
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Флюорография – эффективный диагностический метод для выявления различных патологий органов грудной клетки

Новости / Здоровье
Флюорография – эффективный диагностический метод для выявления различных патологий органов грудной клетки


В поликлинике Ртищевской районной больницы за семь месяцев 2026 года проведено более 17 тыс. исследований на цифровом флюорографическом аппарате. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Метод флюорографии грудной клетки актуален при проведении плановых обследований и массовой диспансеризации, когда необходимо оценить возможный риск развития туберкулеза и онкологического заболевания у пациентов. Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании при минимальной нагрузке», - рассказала и.о.главного врача Ртищевской районной больницы Екатерина Сафонова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».