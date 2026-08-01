Саратовские гребцы завоевали 6 медалей первенства России и всероссийских соревнований
В Энгельсе проходит первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 19 и до 24 лет. В заездах участвуют более 500 спортсменов из 31 региона страны.
По итогам первых дней соревнований воспитанники саратовской областной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ показали следующие результаты:
Никита Козлов завоевал золото всероссийских соревнований в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров
На первенстве России:
Никита Козлов и Александр Бушля завоевали золото в байдарке-двойке на дистанции 200 метров
Даниил Домников и Александр Боц завоевали серебро в каноэ-двойке на дистанции 200 метров
Евгений Панферов, Платон Ашкалов, Иван Даневский, Павел Ткаченко завоевали серебро в байдарке-четверке среди юниоров до 19 лет на дистанции 200 метров
Дмитрий Валуев, Никита Бобровский, Даниил Домников, Ростислав Звонилов завоевали серебро в каноэ-четверке среди юниоров до 24 лет на дистанции 200 метров
Никита Козлов, Александр Бушля, Михаил Даневский, Иван Прихунов завоевали бронзу в байдарке-четверке среди юниоров до 24 лет на дистанции 200 метров.