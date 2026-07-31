31 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
20:46 | 31 июля
Сергей Егоров согласован «Единой Россией» на должность главы Вольского района
18:00 | 31 июля
Резервисты отряда «БАРС-Саратов» проходят подготовку на полигоне
17:19 | 31 июля
Делегация Саратовской области примет участие в окружном этапе проекта «МолоТ»
17:00 | 31 июля
Проживающие Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса  
16:18 | 31 июля
В помощь врачу и на благо пациентов: ЛОР-кабинет в Новоузенске получил «умное» оснащение
15:30 | 31 июля
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой
14:30 | 31 июля
Просветители Саратовской области претендуют на награду Знание.Премия
13:39 | 31 июля
Долгожданные перемены: инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю
12:01 | 31 июля
В Саратове обсудили трудоустройство людей с ограничениями по здоровью
11:45 | 31 июля
Саратовские театры выступят в Парке «Зарядье»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В помощь врачу и на благо пациентов: ЛОР-кабинет в Новоузенске получил «умное» оснащение

Новости / Здоровье
В помощь врачу и на благо пациентов: ЛОР-кабинет в Новоузенске получил «умное» оснащение


Новый ЛОР-комбайн позволил комплексно оснастить кабинет врача- оториноларинголога всем необходимым для работы с пациентами.     
Оборудование приобретено Новоузенской районной больницей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.      
 
«ЛОР-комбайн — многофункциональный медицинский комплекс, который объединяет диагностическое и лечебное оборудование для оториноларингологов. Он подходит для диагностики полипов, инородных тел носовой полости, визуализации глотки и гортани. Удобное расположение инструментария позволяет максимально эффективно организовать работу врача», - рассказала главный врач районной больницы Елена Акатова.
 
С января 2025 года в поликлинике на новом ЛОР-комбайне выполнено порядка 3, 5 тыс исследований.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».