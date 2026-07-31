В помощь врачу и на благо пациентов: ЛОР-кабинет в Новоузенске получил «умное» оснащение

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Новый ЛОР-комбайн позволил комплексно оснастить кабинет врача- оториноларинголога всем необходимым для работы с пациентами.Оборудование приобретено Новоузенской районной больницей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«ЛОР-комбайн — многофункциональный медицинский комплекс, который объединяет диагностическое и лечебное оборудование для оториноларингологов. Он подходит для диагностики полипов, инородных тел носовой полости, визуализации глотки и гортани. Удобное расположение инструментария позволяет максимально эффективно организовать работу врача», - рассказала главный врач районной больницы Елена Акатова.С января 2025 года в поликлинике на новом ЛОР-комбайне выполнено порядка 3, 5 тыс исследований.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».