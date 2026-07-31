Долгожданные перемены: инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю
Капитальный ремонт кровли инфекционного отделения стационара Марксовской районной больницы идет полным ходом. Демонтаж старых изношенных конструкций был проведен максимально оперативно, сейчас подрядчики проводят ремонт и усиление конструкций, затем предстоит еще несколько этапов перед монтажом нового кровельного покрытия и приемкой проведенных работ.
«Ремонт проходит в соответствии с заявленными сроками, пациенты никаких неудобств не испытывают, внутри отделения сохранен привычный лечебный режим, а вся необходимая строительная активность сосредоточена исключительно на улице. Капитальный ремонт кровли не проводился на протяжении десятилетий и она нуждалась в ремонте, такая возможность появилась в рамках программы модернизации», — прокомментировал главный врач больницы Виталий Луцет.
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».