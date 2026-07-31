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Эксперты отмечают высокую конкуренцию на предстоящих в сентябре выборах

Новости / Главное в политике
Эксперты отмечают высокую конкуренцию на предстоящих в сентябре выборах


Эксперты Регионального штаба общественного наблюдения за выборами обсудили итоги выдвижения кандидатов на предстоящих выборах, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре текущего года. Мероприятие в формате «круглого стола» прошло на площадке Общественной палаты области. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие автор обсуждаемого аналитического доклада «Процесс выдвижения на выборах 2026: оценка электоральной динамики», научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Никита Тюков.

Руководитель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук в рамках заседания представил основные тезисы аналитического доклада «Процесс выдвижения на выборах 2026 – оценка электоральной динамики», который подготовил Центр общественно-политических проектов и коммуникаций. В докладе обобщены экспертные оценки итогов этапа выдвижения кандидатов на предстоящих выборах, предвыборных стратегий политических партий.
«Один из главных выводов доклада наших столичных коллег – предстоящие выборы будут конкурентными. Для участия в федеральных выборах заверены списки 11 партий, по 225 одномандатным округам выдвинуто 1 717 кандидатов, в том числе, 1 635 - от партий. В Саратовской области на 4 мандата депутата Государственной Думы претендуют 30 кандидатов от 9 политический партий. Конкуренция почти 8 кандидатов на одно место. Широкое участие партий в выборах, прозрачность процедур и возможность для граждан оценить позиции разных кандидатов — всё это показатель доверия к избирательному процессу и его результатам», - отметил Борис Шинчук.

В рамках дискуссии заместитель председателя Общественной палаты области Юлия Михайлова обратила внимание, что процедура выдвижения и регистрации партийных списков и кандидатов на выборах прошла в «штатном режиме». «Процедуры выдвижения и регистрации кандидатов проходят в строгом соответствии с законодательством, сроки соблюдаются, отдельные вопросы оперативно решаются. Нарушений прав участников избирательного процесса на этом этапе допущено не было. Слаженная работа избирательных комиссий и прозрачность процедур – важный фактор доверия к предстоящим выборам», - подчеркнула Юлия Михайлова.

«Я поддерживаю тезис авторов аналитического доклада о том, что на этапе выдвижения кандидатов в рамках ЕДГ-2026 можно вести речь о высокой степени готовности избирательной системы. Высокая активность партий это наглядно подтверждает. Избирательный процесс остаётся открытым для разных политических сил, вне зависимости от их идеологической направленности, обеспечивая реальную конкуренцию политических сил. Избирательная кампания в этих условиях становится площадкой для конкуренции идей, поскольку партии вынуждены формулировать чёткие позиции, обосновывать свои предложения и отвечать на запросы конкретных социальных групп», - отметил в рамках дискуссии политолог Михаил Шмырев.