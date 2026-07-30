«Здоровье СВОих» - реальная помощь участникам специальной военной операции и членам их семей  

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Консультативная психологическая помощь, в том числе и членам семей участникам СВО оказывается на базе Саратовской областной клинической психиатрической больницы Святой Софии.«Проект «Здоровье СВОих» создан, чтобы системно помогать участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей в восстановлении и сохранении здоровья. Предполагается формирование мобильных бригад врачей узких специальностей на базе медицинских организаций. Бригады будут консультировать пациентов, которые смогут сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ, пройти обследование.Наша задача – сделать все, чтобы наши защитники и члены их семей чувствовали опору и поддержку на всех этапах, в самых разных, порой, даже самых непростых ситуациях, а мы всегда будем рядом!», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.