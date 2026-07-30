Инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю

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Капитальный ремонт кровли инфекционного отделения стационара Марксовской районной больницы идёт полным ходом. Демонтаж старых изношенных конструкций был проведён максимально оперативно, сейчас подрядчики проводят ремонт и усиление конструкций, затем предстоит ещё несколько этапов перед монтажом нового кровельного покрытия и приёмкой проведённых работ.Работы — только на улице, пациенты не испытывают неудобств.Кровля не ремонтировалась десятилетиями — теперь её обновят по программе модернизации, продолженной до 2030 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».