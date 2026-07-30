Инфекционное отделение Марксовской больницы получит новую кровлю
Капитальный ремонт кровли инфекционного отделения стационара Марксовской районной больницы идёт полным ходом. Демонтаж старых изношенных конструкций был проведён максимально оперативно, сейчас подрядчики проводят ремонт и усиление конструкций, затем предстоит ещё несколько этапов перед монтажом нового кровельного покрытия и приёмкой проведённых работ.
Работы — только на улице, пациенты не испытывают неудобств.
Кровля не ремонтировалась десятилетиями — теперь её обновят по программе модернизации, продолженной до 2030 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».