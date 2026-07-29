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История без искажений: в Саратове обсудили работу музеев СВО

Новости
История без искажений: в Саратове обсудили работу музеев СВО

 
28 июля 2026 года Музей истории специальной военной операции в Саратове стал точкой притяжения для музейного и научного сообщества всей России. Здесь прошла ежегодная методическая конференция «Музеи СВО: опыт и перспективы», которая в этом году впервые получила статус межрегиональной и собрала участников от Калининграда до Владивостока.
 
Свои доклады, новые идеи и лучшие практики представили руководители и научные сотрудники музеев не только Саратовской области, но и коллеги из Уфы, Мурманска, Москвы, Донецка и многих других городов. Благодаря онлайн-формату к профессиональному диалогу смогли присоединиться эксперты из самых отдаленных уголков нашей Родины, что сделало дискуссию максимально открытой.
 
В числе почетных гостей и докладчиков были ведущие историки и общественные деятели. Своим экспертным мнением поделились известный историк и публицист Евгений Спицын, а также член Российского исторического общества Юрий Варфоломеев.
 
Особую атмосферу встрече придали обращения представителей общественности, чей личный пример является ориентиром мужества. Перед участниками выступили Герой России Александр Янклович и руководитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей  Авезниязов. Их слова о связи времен и важности работы с молодежью задали тон всей дальнейшей работе.
 
Центральными темами конференции стали комплектование фондов, построение экспозиций, создание хронологий, взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также роль музеев в патриотическом воспитании.
 
- Итогом конференции стал еще один шаг к общей выработке единых методических рекомендаций для развития сети музеев СВО в регионах России. Убеждена, что такое объединение профессионалов и неравнодушных людей внесет неоценимый вклад в сохранение памяти о героях нашего времени, - отметила министр культура Наталия Щелканова.
 
Гости и участники конференции стали первыми зрителями  новой выставки «Следы сражений: Артефакты СВО».
 
«Выставка предлагает многогранный взгляд на следы боевых действий и военную технику, соединяя документальную точность с эмоционально сильным художественным воздействием. Центральным образом экспозиции стала инсталляция “Когда металл заговорил”. В ней собраны подлинные артефакты — осколки снарядов, фрагменты боеприпасов, обрывки пулемётных лент, детали сбитых беспилотников, которые выступают в роли свидетелей боевых действий и воздействуют на чувства и мысли посетителей выставки», — отметила директор Саратовского музея СВО Наталия Речман.
 
Многие экспонаты передали бойцы — участники СВО, волонтёры Саратовского регионального отделения организации «Российская Ассоциация Героев», сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Уникальность выставки обусловлена демонстрацией подлинных предметов, ранее не экспонировавшихся в музее. Экспозиция поможет посетителям глубже осознать значение происходящих событий и станет вкладом в формирование исторической памяти.
 
«Музейная экспозиция “Следы сражений: Артефакты СВО”. Это не просто витрины с экспонатами, это живая история, рассказанная через личные предметы героев спецоперации. Вместе с майором Росгвардии, финалистом программы “Наши герои” Максимом Сергеевичем Смирновым мы посетили выставку и обсудили увиденное. Полностью разделяю его позицию: саратовский музей истории СВО делает важнейшее дело, воспитывая в молодых людях патриотизм через честный рассказ о подвигах наших современников», — подчеркнула Наталия Щелканова.
 
Выставка «Следы сражений: Артефакты СВО» будет открыта для посетителей с 28 июля по 23 октября 2026 года.
 