В минсельхозе области обсудили вопросы хранения и реализации зерна нового урожая

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Текущую ситуацию на зерновом рынке области и перспективы реализации зерна нового урожая обсудили участники совещания, которое провел на площадке регионального минсельхоза зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов.«Уборка идет активно, ряд районов области приступили к уборке яровых культур. Убрали чуть больше половины озимых и при этом намолотили уже почти 2 миллиона тонн. Урожайность более 30 центнеров с гектара. Результаты достаточно хорошие», - сказал, открывая совещание, глава аграрного блока региона, подчеркнув, что основная цель встречи – обсудить наработки и перспективы в части хранения и транспортировки зерновых культур, в том числе по железной дороге и водными путями.Представители элеваторного комплекса рассказали о ходе приемки зерна нового урожая и работе по его отгрузке, в том числе на экспорт. Так, в текущем году с территории Саратовской области отгружено в 2 раза больше зерна, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе на экспорт – около полумиллиона тонн.Несмотря на это, подчеркнул Василий Котов, необходимо продолжать работу по поиску новых направлений поставок и расширению географии продаж. Кроме того, глава аграрного ведомства обратил внимание зернотрейдеров на то, что зерна в регионе достаточно, поэтому акцентировать внимание следует на саратовских производителях и предлагать им реальную, не заниженную цену, что будет способствовать поддержанию рентабельности отрасли.Также участники совещания затронули вопросы, связанные с транспортировкой зерна железнодорожным транспортом, включая грузоперевозки по проблемным направлениям. Представители РЖД со своей стороны проинформировали о введении 38% скидки на перевозку зерна на участке коридора «Север – Юг» через пограничный переход Самур в Республике Дагестан с дальнейшим следованием через азербайджано-иранский переход Астара.В завершение диалога Василий Котов отметил, что сейчас у аграриев ответственная пора: необходимо не только убрать урожай, но и сохранить, и реализовать его. Поэтому необходимо всем работать единой командой, своевременно информировать министерство сельского хозяйства области о возникающих вопросах и возможных проблемах для их оперативного решения.