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Флюорограф на ФАПе ⁣

Новости / Здоровье
Флюорограф на ФАПе ⁣

В течение трех дней передвижной диагностический комплекс «Флюмамм» работал в селе Матвеевка Балаковского района.
209 жителям была сделана флюорография, 15 было проведено такое исследование как маммография.

Благодаря мобильности комплекса жители отдаленных населенных пунктов теперь имеют доступ к качественной диагностике, позволяющей своевременно выявлять различные заболевания, в том числе туберкулез и онкологические заболевания.

«Выездной формат проведения исследований в летний период времени очень востребован у жителей сельских районов, отдаленных населенных пунктов. Такую практику мы повторяем из года в год. Наши врачи используют любую возможность, чтобы выехать и провести диагностику, для сельчан это хорошая возможность пройти жизненно важные обследования, не тратя время на поездку в город.
Это позволяет своевременно диагностировать возможные патологии и предпринять необходимые меры для сохранения здоровья пациентов. Модернизация первичного звена здравоохранения оказала значительное влияние на доступность медицинской помощи сельским жителям, способствуя повышению эффективности диагностики серьезных заболеваний», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».