В Саратовской области завершили благоустройство дворов 23 медицинских учреждений

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«Реализация второго этапа программы благоустройства дворовых территорий медицинских учреждений продолжается. В этом году, с учетом дополнительных решений, принятых в ходе поездок по районам, она охватит 30 больниц и поликлиник. Данное региональное решение стало важным дополнением к масштабной работе по модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения, которая ведется по решению Президента России Владимира Путина», - сказал Роман Бусаргин.По данным регионального правительства, на сегодняшний день работы полностью завершены в 23 организациях. В их числе — областной клинический онкологический диспансер в Вольске, Саратовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, городские клинические больницы № 2, № 5, № 8 и № 10 Саратова, а также Саратовская городская и областная детские клинические больницы. Кроме того, благоустройство завершено в медучреждениях Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска и ряда районных центров, включая Базарно-Карабулакскую, Краснокутскую, Марксовскую и Хвалынскую районные больницы.Оставшиеся семь объектов будут благоустроены до конца текущего года. Региональная программа по приведению в порядок территорий больниц и поликлиник реализуется параллельно с федеральным проектом по модернизации первичного звена здравоохранения и обновлению оборудования медучреждений.