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Детскую поликлинику в Саратове отремонтируют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  

Новости / Здоровье
Детскую поликлинику в Саратове отремонтируют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  

В детском поликлиническом отделении № 3 Саратовской городской детской клинической больницы, расположенном по адресу: улица Тархова С.Ф., дом 32, строение 3, с 29 июля 2026 года начинается ремонт.
 
Работы пройдут в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Прием детского населения, прикрепленного к ДПО № 3, будет осуществляться в ДПО № 4, расположенном по адресу: город Саратов, улица Лисина С.П., дом 15.
 
Актуальное расписание врачей необходимо уточнять в контактном центре по номеру телефона: 8 (8452) 99-69-69 или в регистратуре ДПО № 4.
 
Также расписание врачей будет размещаться на официальном канале ГУЗ «СГДКБ» в мессенджере «МАХ» в разделе «Расписание»: https://max.ru/join/vHvhbHexQ9mVnSkQhxdUCiPyhc5R8Dr4trvGCQoa9Vw
 
«Часть ДПО № 3 продолжит функционировать. Будет работать «Кабинет оказания неотложной помощи» по будням с 08.30 до 16.30, а также бассейн. Мой номер телефона и номер телефона заведующей ДПО № 3 Татьяны Кузнецовой размещены на официальном сайте лечебного учреждения в разделе «Контакты». Дополнительная информация о ходе ремонта будет оперативно публиковаться в социальных сетях лечебного учреждения. Начавшийся ремонт – продолжение большой работы по комплексному обновлению детского поликлинического отделения.  Для нас это долгожданное событие, знаменующее переход на качественно новый стандарт оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам!» - прокомментировала главный врач больницы Ирана Мириева.
 