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Инженеры будущего: саратовские школьники победили в олимпиаде «Высокоточные комплексы»

Новости / Общество
Инженеры будущего: саратовские школьники победили в олимпиаде «Высокоточные комплексы»

На площадке СГТУ им. Гагарина наградили финалистов профориентационного состязания от Саратовского агрегатного завода и НПО «Высокоточные комплексы». Организаторы обещают сделать олимпиаду ежегодной.

В Саратовской области определились победители масштабной профориентационной олимпиады «Высокоточные комплексы». Торжественная церемония награждения прошла на площадке Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина и была приурочена к выпускному вечеру студентов вуза — символический жест, позволивший школьникам-финалистам в неформальной обстановке пообщаться с будущими инженерами и заглянуть в собственное профессиональное будущее.

Масштабное интеллектуальное состязание, организованное Саратовским агрегатным заводом при поддержке АО НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), объединило учащихся 9–11 классов со всего региона. Задания олимпиады были построены на реальных инженерных кейсах оборонно-промышленного комплекса, что позволило школьникам проверить свои знания в условиях, максимально приближенных к будущей профессии.

Ставка на молодые кадры

Организаторы подчёркивают, что олимпиада стала одним из ярких примеров реализации задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Ключевая цель проекта — привлечь молодежь к инженерно-техническим специальностям и показать, что работа в высокотехнологичных отраслях это престижно, востребовано и интересно.

Для многих финалистов вечер стал настоящим открытием: получив заслуженные награды, школьники смогли пообщаться со студентами СГТУ, задать вопросы о поступлении, учебе и перспективах трудоустройства на предприятиях «Ростеха». Такой формат «живого диалога поколений» организаторы считают одним из самых эффективных инструментов профориентации.

Олимпиада станет традиционной

Успех первого сезона оказался настолько значимым, что организаторы уже подтвердили намерение сделать «Высокоточные комплексы» ежегодным событием. В перспективе география и число участников должны расшириться, а задания — стать еще ближе к реальным производственным задачам саратовских предприятий ОПК.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области отметили, что подобные проекты играют важнейшую роль в формировании кадрового потенциала региона. «Инженерные кадры — это фундамент технологического суверенитета страны. Олимпиада «Высокоточные комплексы» показывает, что у Саратовской области есть талантливая молодежь, готовая связать свою жизнь с высокотехнологичными отраслями», — подчеркнули в ведомстве.