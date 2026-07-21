Саратовский музей краеведения представил выставку о путешествиях иностранных студентов по региону

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Выставка «Точки соприкосновения», посвященная культурно-просветительскому проекту для иностранных студентов саратовских вузов, открылась в Саратовском областном музее краеведения. Экспозиция стала итогом одноименного проекта, реализованного Саратовской региональной общественной организацией «Общество друзей Саратовского музея краеведения» при поддержке Фонда президентских грантов.Проект направлен на социокультурную адаптацию иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Саратова. В настоящее время в вузах региона получают образование около 5 тыс. студентов из 76 стран мира.Фотовыставка знакомит посетителей с маршрутами, участниками которых стали более 600 иностранных студентов. В экспозиции представлены материалы о культурно-просветительской программе, позволившей молодым людям познакомиться с историей, культурой и традициями Саратовской области и России.В рамках проекта студенты посетили Саратов, Энгельс и Маркс, а также Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина. Одной из ключевых площадок программы стал Саратовский областной музей краеведения, где для участников провели «Музейный урок», посвященный природе и истории региона с древнейших времен до современности.Кроме того, для студентов организовали встречи дискуссионного клуба, на которых участники обсуждали полученные знания, рассказывали о традициях своих стран и обменивались культурным опытом.Во время экскурсий и интерактивных занятий молодые люди примерили традиционные русские головные уборы и доспехи средневекового воина, сделали памятные фотографии у самолета Як-18, на котором обучался летать Юрий Гагарин, познакомились с образцами исторического оружия, а также приняли участие в интерактивных музейных программах, посвященных истории промышленности и образования региона.Отдельная часть программы была посвящена истории немцев Поволжья, основанию Энгельса и Маркса, вкладу Саратовской области в Победу в Великой Отечественной войне и развитию отечественной космонавтики.Выставка «Точки соприкосновения» приурочена к Году единства народов России и 140-летию Саратовского областного музея краеведения.