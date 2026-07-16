На Волге под Саратовом прошла «Гонка победителей»

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В акватории Волги прошел региональный этап всероссийского физкультурно-спортивного праздника «Гонка победителей». Мероприятие стало площадкой, где сила духа, командное взаимодействие и спортивный азарт вновь доказали свою важность.«Гребной спорт — один из старейших и самых объединяющих. Это не только про физическую силу, это про характер, про умение работать в команде и поддерживать друг друга. Мы видим, как такие мероприятия помогают семьям сплотиться, а нашим героям — обрести новые цели и уверенность в завтрашнем дне», - отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов, открывая спортивный праздник.В состязаниях приняли участие команды, в составе которых объединились семьи ветеранов СВО, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Им предстояло продемонстрировать свои навыки в шести дисциплинах, которые проверили их силу, ловкость, смекалку и сплоченность. В морской эстафете они надевали спасательные жилеты, метали спасательные круги и кранцы, бегали с веслом от ЯЛ, решали морскую викторину, ставили палатки на время, соревновались в эстафетной гонке на гребных тренажерах и гребных гонках на ЯЛ-6. Атмосфера соревнований была наполнена поддержкой и взаимовыручкой. Ветераны, в том числе те, кто пользуется протезами, преодолевали дистанции вместе с детьми и супругами.Фестиваль стал не только спортивным соревнованием, но и возможностью для общения, укрепления командного духа и популяризации активного образа жизни. По итогам соревнований победившая команда представит Саратовскую область на финальном этапе «Гонки победителей» в Калуге, который пройдёт в августе.«Это мероприятие – не просто спортивный фестиваль. Это возможность для наших защитников вновь почувствовать силу командного единства, проявить свои лучшие качества и получить заряд положительных эмоций. Такие состязания способствуют социальной адаптации, укрепляют уверенность в собственных силах и показывают, что спорт объединяет, вдохновляет и помогает двигаться вперед», – отметил заместитель министра спорта области, участник программы «Наши герои» Андрей Мокрушин.Организаторами спортивного мероприятия выступила общественная организация «Федерация гребного спорта и морского многоборья «Скиф» (г. Москва) совместно с Фондом «Защитники Отечества» при всесторонней поддержке министерства спорта Саратовской области.