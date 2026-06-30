Матерям участников СВО вручили почетный знак «Мать защитника Отечества»

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В Саратове на площадке музея истории специальной военной операции прошла торжественная церемония вручения общественной награды – почетного знака «Мать защитника Отечества». Выбор места для проведения церемонии не случаен: именно здесь, в окружении реликвий воинской доблести, чествовали тех, кто с колыбели взращивает в сыновьях мужество и беззаветную любовь к Родине.Почетный знак — это не просто памятная награда. Это зримое воплощение народной благодарности, адресованной матерям, чьи сыновья с честью исполнили воинский долг. В этот день ее удостоились женщины, чьи сыновья отмечены воинскими наградами или героически погибли при выполнении воинского долга.В церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, участник СВО, финалист региональной программы «Наши герои», депутат Саратовской областной думы Дмитрий Лыгин, президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова.В своих выступлениях они поблагодарили матерей, подчеркнув их роль в формировании характера и мужества воинов, а также важность общественной поддержки семей участников СВО. Сегодняшнее событие стало еще одним напоминанием о том, что величие державы куется не только силой оружия, но и великой силой материнского сердца.Почетный знак учрежден оргкомитетом Общественно полезного благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» в тесном взаимодействии с Саратовской региональной общественной организацией «Союз отцов».Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области