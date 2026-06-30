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Матерям участников СВО вручили почетный знак «Мать защитника Отечества»

Новости
Матерям участников СВО вручили почетный знак «Мать защитника Отечества»

 
В Саратове на площадке музея истории специальной военной операции прошла торжественная церемония вручения общественной награды – почетного знака «Мать защитника Отечества». Выбор места для проведения церемонии не случаен: именно здесь, в окружении реликвий воинской доблести, чествовали тех, кто с колыбели взращивает в сыновьях мужество и беззаветную любовь к Родине.
 
Почетный знак — это не просто памятная награда. Это зримое воплощение народной благодарности, адресованной матерям, чьи сыновья с честью исполнили воинский долг. В этот день ее удостоились женщины, чьи сыновья отмечены воинскими наградами или героически погибли при выполнении воинского долга.
 
В церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, участник СВО, финалист региональной программы «Наши герои», депутат Саратовской областной думы Дмитрий Лыгин, президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей  «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова.
 
В своих выступлениях они поблагодарили матерей, подчеркнув их роль в формировании характера и мужества воинов, а также важность общественной поддержки семей участников СВО. Сегодняшнее событие стало еще одним напоминанием о том, что величие державы куется не только силой оружия, но и великой силой материнского сердца.
 
Почетный знак учрежден оргкомитетом Общественно полезного благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» в тесном взаимодействии с Саратовской региональной общественной организацией «Союз отцов».
 
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области