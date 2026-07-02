Современный рентгенодиагностический комплекс - информативность и оперативность при выявлении заболеваний

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В поликлинике Ртищевской районной больницы за пять месяцев 2026 года было проведено около 6 тыс исследований на современном цифровом рентгенодиагностическом комплексе, оснащённом двумя рабочими местами.Оборудование было получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Данный вид исследования не требует специальной подготовки от пациента. Цифровой аппарат позволяет сохранять результаты исследования на любом удобном цифровом носителе, тем самым сокращая время до постановки диагноза. Благодаря своей информативности процедура приобретает особую значимость при выявлении заболеваний на ранних стадиях», - отметила и.о. главного врача Ртищевской районной больницы Оксана Цуцкова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».