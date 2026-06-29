Летний отдых под медицинским присмотром

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Детская оздоровительная кампания Саратовской области идет полным ходом. Около 52 тыс. детей, в том числе 2 тыс. детей из семей участников СВО и 400 детей из новых регионов России отдохнут этим летом в стационарных, палаточных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.К работе в 629 оздоровительных учреждениях области привлечены около 500 медицинских работников, в том числе 100 врачей.Обязанности врачей и медицинских сестер в оздоровительных лагерях обширны, и напрямую связаны с обеспечением безопасного пребывания детей.Медики круглосуточно при необходимости оказывают первичную медико-санитарную помощь при внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических требований в организациях отдыха, следят за качеством питания и соблюдением питьевого режима, контролируют занятия физкультурой и спортом, проведение культурно-массовых мероприятий.«Наша общая задача сделать летний отдых качественным и безопасным. В середине мая были проведены обучающие семинары для врачей и средних медицинских работников, работающих сезонно в загородных учреждениях. Акцент сделан на профилактику инфекционных заболеваний, травматизма, оказание неотложной помощи.С начала летней оздоровительной кампании министерством здравоохранения осуществляется система ежедневного оперативного мониторинга заболеваемости детей в летних оздоровительных учреждениях.Наша общая задача сделать детский летний отдых качественным и безопасным, в том числе по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Желаем ребятам хорошей погоды, новых друзей и крепкого здоровья!», - отметил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.