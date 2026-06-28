К антинаркотическому месячнику присоединились новые районы Саратовской области

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На этой неделе к мероприятиям антинаркотической направленности присоединились Вольский, Красноармейский, Марксовский, Фёдоровский и Аткарский муниципальные районы, а также ЗАТО Светлый. В пришкольных лагерях проходят беседы, викторины, просмотры фильмов и профилактические акции.В рамках Единого дня профилактики для школьников провели беседы о деструктивном поведении и вреде наркотиков. Ребята смотрели обучающие фильмы и мультфильмы, участвовали в акции «Нет наркотикам!», а также выпускали информационные листы и плакаты. В лагерях прошли викторины «Мы выбираем ЗОЖ» и «Здоровый выбор», где дети разбирали ситуации, связанные с выбором между здоровым образом жизни и употреблением вредных веществ.Особое внимание уделили безопасности в интернете. Социальные педагоги предупредили школьников о схемах вербовки в мессенджерах и соцсетях, разъяснили, что задания от анонимных кураторов могут быть замаскированы под «лёгкий заработок», но на деле влекут уголовную ответственность.Для воспитанников пришкольных лагерей организовали творческие конкурсы рисунков «Нет наркотикам!», а также мероприятия в школьных библиотеках, где дети отгадывали загадки о здоровье, участвовали в викторинах и вспоминали пословицы о здоровом образе жизни. Все мероприятия направлены на формирование осознанного отношения к своему здоровью и негативного отношения к наркотикам.