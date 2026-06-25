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Флюорограф на страже здоровья

Новости / Здоровье
Флюорограф на страже здоровья

 
В Александрово-Гайской районной больнице флюорографические исследования проводятся на аппарате СУР-Ф.
 
Со времени его ввода в эксплуатацию в мае 2022 года уже проведено более 53 тыс исследований, на ранней стадии выявлено 189 заболеваний и патологий.
 
Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании. Таким образом, флюорография является золотым стандартом диагностики туберкулеза, а также других заболеваний, сопровождающихся поражением дыхательной системы.
 
«У флюорографа минимальная лучевая нагрузка. При отсутствии показаний, его позволительно использовать для пациентов ежегодно. Это очень востребованное исследование и очень востребованное оборудование. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, за пять лет в лечебные учреждения области приобретен 41 флюорограф, 33 из них пришли на смену морально и физически устаревшим моделям», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 