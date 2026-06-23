«Писатель и его герои: летнее приключение»  

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В рамках мероприятия прошла презентация подростковой фантастической дилогии «Шанс Преображения» и детско-юношеского сборника «Счастье мурлычет», театральная импровизация, игровой мастер-класс и игра «Литературный хамелеон».«Было невероятно приятно разделить радость первого печатного шага с Ульяной Манько и Викой Квилинской. Мы поговорили о работе по продвижению детского и юношеского творчества в Саратове и регионе. Познакомились с благотворительной организацией «Добряки» Клуб добряков Саратов и их добрыми проектами.Мы говорили о литературных мирах Анастасии Стрельниковой (Астин Мор). Ребята познакомились с героями рукописей, которые сейчас на рассмотрении в издательствах или уже увидели свет в местном издательстве «КУБиК», - рассказала председатель РОО «Ассоциация приемных семей» Саратовской области Елена Кичаева.Кроме того, Анастасия с супругом организовали небольшую фотовыставку Оксаны Сафиулловой - кадры получились очень атмосферными. Завершился день вручением памятных открыток всем участникам и благодарственных писем организаторам.По информации организаторов