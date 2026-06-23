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«Писатель и его герои: летнее приключение»  

Новости
19 июня 2026 года в рамках фотовыставки «Русские Мадонны» Благотворительного фонда «Женщины за Жизнь» прошла встреча «Писатель и его герои: летнее приключение».
«Писатель и его герои: летнее приключение»  

 
В рамках мероприятия прошла презентация подростковой фантастической дилогии «Шанс Преображения» и детско-юношеского сборника «Счастье мурлычет», театральная импровизация, игровой мастер-класс и игра «Литературный хамелеон».
 
«Было невероятно приятно разделить радость первого печатного шага с Ульяной Манько и Викой Квилинской. Мы поговорили о работе по продвижению детского и юношеского творчества в Саратове и регионе. Познакомились с благотворительной организацией «Добряки» Клуб добряков Саратов и их добрыми проектами.

«Писатель и его герои: летнее приключение»  
 
Мы говорили о литературных мирах Анастасии Стрельниковой (Астин Мор). Ребята познакомились с героями рукописей, которые сейчас на рассмотрении в издательствах или уже увидели свет в местном издательстве «КУБиК», - рассказала председатель РОО «Ассоциация приемных семей» Саратовской области Елена Кичаева.
 
Кроме того, Анастасия с супругом организовали небольшую фотовыставку Оксаны Сафиулловой - кадры получились очень атмосферными. Завершился день вручением памятных открыток всем участникам и благодарственных писем организаторам.
 
По информации организаторов