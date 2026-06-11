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Медицинская помощь в праздничные дни: как будут работать учреждения здравоохранения области

Новости / Здоровье
Медицинская помощь в праздничные дни: как будут работать учреждения здравоохранения области

Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения области, с 12 по 14 июня будут работать с 9.00 до 14.00 (прием вызовов врача на дом - до 13.00).

Организованы ежедневные дежурства ответственных администраторов: в амбулаторно-поликлинических учреждениях – с 9.00 до 14.00, в стационарах – круглосуточно.

Дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому организованы в количестве, обеспечивающем потребности прикрепленного населения. В целях оперативного влияния на ситуацию в случае высокой нагрузки на дежурных врачей предусмотрена возможность вызова специалистов дополнительно. Организованы дежурства автотранспорта для обслуживания удаленных адресов.

Пункты отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан будут работать 13 июня 2026 года, а при наличии необходимости – и в другие дни.
О режиме работы ЛПУ в праздничные дни жители будут проинформированы путем размещения информации во всех территориально обособленных подразделениях, на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях.

«Все лечебные учреждения будут работать в полном объеме, будет обеспечена доступность экстренной и плановой медицинской помощи в стационарных условиях. Обращаю внимание на то, что 13 июня будут работать аптечные пункты в лечебных учреждениях, это значит, что жителям будет проще спланировать свой график. Мобильные телефоны руководителей для оперативного реагирования опубликованы на официальных сайтах медицинских организаций», - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 
Министерство здравоохранения области