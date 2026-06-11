Медицинская помощь в праздничные дни: как будут работать учреждения здравоохранения области

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Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения области, с 12 по 14 июня будут работать с 9.00 до 14.00 (прием вызовов врача на дом - до 13.00).Организованы ежедневные дежурства ответственных администраторов: в амбулаторно-поликлинических учреждениях – с 9.00 до 14.00, в стационарах – круглосуточно.Дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому организованы в количестве, обеспечивающем потребности прикрепленного населения. В целях оперативного влияния на ситуацию в случае высокой нагрузки на дежурных врачей предусмотрена возможность вызова специалистов дополнительно. Организованы дежурства автотранспорта для обслуживания удаленных адресов.Пункты отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан будут работать 13 июня 2026 года, а при наличии необходимости – и в другие дни.О режиме работы ЛПУ в праздничные дни жители будут проинформированы путем размещения информации во всех территориально обособленных подразделениях, на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях.«Все лечебные учреждения будут работать в полном объеме, будет обеспечена доступность экстренной и плановой медицинской помощи в стационарных условиях. Обращаю внимание на то, что 13 июня будут работать аптечные пункты в лечебных учреждениях, это значит, что жителям будет проще спланировать свой график. Мобильные телефоны руководителей для оперативного реагирования опубликованы на официальных сайтах медицинских организаций», - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.Министерство здравоохранения области