10 июня 2026 СРЕДА
Новости
16:25 | 10 июня
Водолазы областной службы спасения очищали дно Волги у Дубовой гривы
13:30 | 10 июня
Участники творческой школы готовятся к театрально-музыкальному перформансу
12:29 | 10 июня
Региональный штаб общественного наблюдения на выборах заключил соглашения с патриотическими общественными организациями
11:21 | 10 июня
В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются масштабные ремонтные работы
20:04 | 09 июня
В Нижнем Новгороде представили комплексную стратегию сохранения и актуализации этнокультурного кода
15:05 | 09 июня
Для пайщиков «Авиатора» региональный Госстройнадзор организовал горячую линию
13:00 | 09 июня
В научной сфере оценили высокие показатели Саратовской области по инвестклимату
12:06 | 09 июня
В Балакове спасают жизни при инфарктах с помощью высоких технологий
11:04 | 09 июня
Новое оборудование повысило доступность медицинской помощи жителям Ртищево
10:02 | 09 июня
"Поехали!" вновь прозвучало в Парке покорителей космоса
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются масштабные ремонтные работы

Новости / Здоровье
В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются масштабные ремонтные работы


В 2026 году в Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке начат масштабный капитальный ремонт, который преобразит пространство для читателей и укрепит культурную инфраструктуру региона. Это центральный культурно-просветительский центр Балашовского района, предоставляющий библиотечные, образовательные и досуговые услуги населению.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

На реализацию ремонта выделено более 21 миллиона рублей.

По состоянию на сегодняшний день кровельные работы практически завершены;. Проведены основные ремонтные и гидроизоляционные работы, здание полностью защищено от осадков. Идут облицовочные работы фасада здания, и уже заметны первые результаты внешнего обновления здания. Одновременно выполняются внутренние работы: штукатурка стен и монтаж новых перегородок, что позволит оптимизировать планировку и создать комфортные зоны для читателей.
Прокладываются новые электрические сети и готовится современная система освещения.

- Ремонт создаст современное, функциональное и комфортное пространство для всех посетителей — взрослых и детей, обеспечит условия для проведения культурных, образовательных и общественных мероприятий, а также повысит доступность библиотечных услуг для жителей Балашовского района, - отметил представитель подрядной организации.

Направление "ремонт библиотек" было включено в национальный проект «Семья» в 2025 году. В его рамках в Саратовской области был проведён ремонт четырёх библиотек в Саратове, Марксе и посёлке Степное Советского района.

- В 2026 году регион продолжает масштабную работу по обновлению культурной инфраструктуры: на реализацию национального проекта «Семья» в области в 2026 году предусмотрено 511 миллионов рублей. Средства будут направлены на капитальные ремонты театров и музеев, реконструкцию библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, создание модельных библиотек, техническое оснащение музеев, а также оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и учебными материалами. В 2026 году появились новые направления национального проекта "Семья", в которых регион принимает активное участие, — отметила министр культуры области Наталия Щелканова.