В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются масштабные ремонтные работы

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В 2026 году в Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке начат масштабный капитальный ремонт, который преобразит пространство для читателей и укрепит культурную инфраструктуру региона. Это центральный культурно-просветительский центр Балашовского района, предоставляющий библиотечные, образовательные и досуговые услуги населению.Работы выполняются в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.На реализацию ремонта выделено более 21 миллиона рублей.По состоянию на сегодняшний день кровельные работы практически завершены;. Проведены основные ремонтные и гидроизоляционные работы, здание полностью защищено от осадков. Идут облицовочные работы фасада здания, и уже заметны первые результаты внешнего обновления здания. Одновременно выполняются внутренние работы: штукатурка стен и монтаж новых перегородок, что позволит оптимизировать планировку и создать комфортные зоны для читателей.Прокладываются новые электрические сети и готовится современная система освещения.- Ремонт создаст современное, функциональное и комфортное пространство для всех посетителей — взрослых и детей, обеспечит условия для проведения культурных, образовательных и общественных мероприятий, а также повысит доступность библиотечных услуг для жителей Балашовского района, - отметил представитель подрядной организации.Направление "ремонт библиотек" было включено в национальный проект «Семья» в 2025 году. В его рамках в Саратовской области был проведён ремонт четырёх библиотек в Саратове, Марксе и посёлке Степное Советского района.- В 2026 году регион продолжает масштабную работу по обновлению культурной инфраструктуры: на реализацию национального проекта «Семья» в области в 2026 году предусмотрено 511 миллионов рублей. Средства будут направлены на капитальные ремонты театров и музеев, реконструкцию библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, создание модельных библиотек, техническое оснащение музеев, а также оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и учебными материалами. В 2026 году появились новые направления национального проекта "Семья", в которых регион принимает активное участие, — отметила министр культуры области Наталия Щелканова.