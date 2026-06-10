Новое оборудование повысило доступность медицинской помощи жителям Ртищево

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, больницей получена стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций.Использование этого нового оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается.«Лапароскопическая операция — современный метод лечения, позволяющий минимизировать травмы и сократить период восстановления пациентов. Любой пациент при наличии медицинских показаний, имеет возможность получить оперативную помощь в хирургическом отделении районной больницы, и ему не нужно ехать на операцию в областной центр. За четыре месяца 2026 года уже проведено порядка 20 лапароскопических операций», - рассказывает главный врач Ртищевской районной больницы Алексей Сергеев.Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».